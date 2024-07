Casal baleado é encontrado morto em casa de Cornélio Procópio

Um casal foi encontrado morto a tiros no final da noite de quinta-feira (4) no conjunto Taurus, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro). Foi a irmã da mulher que se deparou com os corpos e acionou o socorro e a PM (Polícia Militar).





“A solicitação era de um homicídio seguido de suicídio. Quando a equipe chegou ao endereço, o Corpo de Bombeiros já tinha prestado atendimento e informou que em um dos quartos havia um homem em óbito e embaixo da perna uma arma de fogo. A moradora foi encontrada no banheiro da residência”, relatou a soldado Ana Paula, da comunicação social do 18º Batalhão da Polícia Militar.

O perito de Londrina esteve no imóvel no final da madrugada desta sexta-feira (5) e apreendeu uma pistola nove milímetros, com dez munições intactas e quatro deflagradas, e dois aparelhos celulares das vítimas. A mulher, de 27 anos, estava com três marcas de tiros e o marido, de 46 anos, apenas um, na cabeça.





Não foram identificados sinais de luta corporal.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: