Casal que carregava quase 300 quilos de maconha é preso em Rolândia

Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas ao serem flagrados transportando quase 300 quilos de maconha em um carro na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quinta-feira (20).





A prisão aconteceu após uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) avistar um Hyundai HB20 com a traseira rebaixada e com o insufilme irregular, o que causou suspeita e influenciou a abordagem.

Os agentes conversaram com o casal e, prontamente, o condutor do veículo confessou estar levando entorpecentes de Cascavel/PR até Minas Gerais, onde receberia R$ 15 mil pelo transporte.





Após uma vistoria no carro, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, os quais somaram 273 quilos, no total.





Diante da situação, tanto o motorista quanto a passageira foram presos e encaminhados à Delegacia de Rolândia.