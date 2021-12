Centro de Londrina recebe reforço policial para compras de Natal

A região central é, de forma disparada, a mais perigosa de Londrina. E a constatação vem pela própria Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública). Por meio da Lei de Acesso à Informação, o órgão informou à FOLHA que a área teve 815 furtos e 147 roubos até setembro deste ano. Uma "folga" considerável em relação ao segundo do ranking, os Cinco Conjuntos, na zona norte, que registrou 269 furtos e 71 roubos no mesmo período.

Tentando reduzir essas estatísticas indesejáveis, a Polícia Militar e a Guarda Municipal lançaram nesta segunda-feira (6), mesma data em que o comércio começa a funcionar até às 22h, a Operação Natal. "O foco é a proteção na extensão do horário. Vamos reforçar o patrulhamento não somente no centro, mas também nos locais que terão programações natalinas", garantiu o tenente Gomes, do 5º Batalhão.

Viaturas das duas corporações, além da Companhia de Choque, se reuniram no Calçadão para o lançamento da iniciativa. "O número de policiais varia conforme o horário. Não revelamos o efetivo disponível por uma questão estratégica, mas posso assegurar que praticamente dobramos o quantitativo que tínhamos", comentou.





