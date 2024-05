Chefe de quadrilha que desviava dinheiro de contas bancárias é preso em Londrina

Um homem apontado como chefe de uma quadrilha que desviava dinheiro de contas bancárias foi preso numa chácara nesta terça-feira (21) em Londrina, numa operação da Polícia Civil de São Paulo, com apoio da delegacia de Estelionatos da cidade.





Os policiais saíram às ruas para cumprirem cinco mandados de busca e apreensão, mas durante fiscalização no local em que o suspeito estava foi encontrada uma arma de fogo que teria sido furtada há 12 anos em Florianópolis (SC) e ele acabou detido em flagrante.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Esta é a segunda fase da investigação da polícia paulista.





“Estamos investigando uma organização criminosa responsável por invasões de contas bancárias. O indivíduo identificado em Londrina era o patrão. Ele arregimentava gerentes de bancos e esses gerentes passavam informações privilegiadas para ele, com relação a saldo de contas. Uma outra parte da organização entrava em contato com os clientes e conseguiam dados sensíveis, acessavam as contas e pulverizavam o dinheiro, mandando para laranjas”, detalhou o delegado Vitor Franchini Luna, do Setor de Crime Cibernéticos de São Paulo.





O grupo teria deixado um prejuízo de cerca de R$ 750 mil numa única instituição financeira. “A primeira fase da operação foi no litoral sul de São Paulo e foi focada nas pessoas que receberam os valores desviados. Por meio de investigações cibernéticas e da análise dos dispositivos apreendidos com os laranjas conseguimos localizar o patrão aqui em Londrina”, explicou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: