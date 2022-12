Cinco homens com veículo de Londrina morrem em dois confrontos com a PM em Maringá

Cinco homens que ocupavam um veículo com placas de Londrina morreram na madrugada desta quarta-feira (7) após entrarem em dois confrontos armados com a PM (Polícia Militar) em Maringá, cidade do Noroeste do Paraná.





De acordo com a PM, uma equipe de policiais recebeu um alerta da Agência de Inteligência Regional para crimes violentos contra instituições financeiras e se deslocou até a região. Durante o patrulhamento na PR-461, os agentes, então, avistaram um automóvel suspeito - um Hyundai HB20 Sedan branco - no sentido contrário.

Os suspeitos desobedeceram a ordem de parada dos policiais e entraram em uma mata nas proximidades. A equipe de agentes se posicionou e esperou que os suspeitos saíssem do local. Três homens, então, saíram e entraram no primeiro confronto com a PM. Todos foram a óbito.





O veículo, que estava ocupado por dois suspeitos, seguiu na rodovia. Uma segunda equipe da PM avistou o veículo e, com isso, o segundo confronto aconteceu. Ambos morreram em um canavial, situado às margens da via.





Segundo a PM, cinco armas foram apreendidas, além de munição, cerca de R$ 300 em dinheiro, 12 celulares e um cartão bancário. Há suspeitas de que os homens estivessem envolvidos com "crimes do asfalto", ou seja, crimes relacionados ao roubo de ônibus e veículos de carga.





Os corpos dos cinco suspeitos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.