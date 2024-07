Com 79 mandados, operação da Polícia Civil desarticula quadrilha envolvida em falsos empréstimos na internet

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas nesta terça-feira (30) para cumprir 79 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em golpes de falsos empréstimos.





A operação, denominada Fallen Fox, visa desmantelar um esquema que causou prejuízos estimados em R$ 3 milhões em menos de um ano, atingindo vítimas em todo o País.

A ação policial envolve a execução de 43 mandados de prisão e 36 mandados de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais de bloqueio de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras.





As diligências ocorrem simultaneamente em Curitiba e Araucária, no Paraná, além de cidades na Bahia, Piauí e Mato Grosso do Sul. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A organização criminosa criava anúncios fraudulentos em plataformas online, e direcionava as pessoas para falsos atendentes que se passavam por funcionários de instituições financeiras. Um dos criminosos recebia R$ 60 mil por mês pela criação dos anúncios fraudulentos.





As vítimas eram atraídas por promessas de empréstimos com taxas de juros significativamente mais baixas que as do mercado.

O delegado Ricardo Casanova explica a forma de ação dos criminosos.





"Os golpistas agiam de forma meticulosa, criando uma falsa sensação de segurança nas vítimas. Utilizavam linguagem técnica bancária e ofereciam condições aparentemente vantajosas. Antes da suposta liberação do crédito, exigiam o pagamento de diversas taxas fictícias, como comprovação de renda, aumento de score de crédito, IOF e Imposto de Renda. Todo esse processo era feito de maneira tão convincente que muitas vítimas só percebiam o golpe após terem perdido quantias significativas", diz.

Os depósitos eram feitos em contas de operadores financeiros responsáveis pela movimentação do dinheiro e repasse aos líderes da organização. A organização utilizava o DDD 11 para simular uma localização em São Paulo para tentar aumentar a credibilidade dos golpes.