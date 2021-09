Com hipotermia, foragido em Arapongas pede socorro e volta a ser preso

Um fugitivo da Cadeia Pública de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) foi recapturado nesta quinta-feira (9) após pedir socorro por conta de uma hipotermia, queda significativa na temperatura do corpo causada pela exposição prolongada ao frio. O detento escapou na quarta-feira (8), fugindo por um terreno vizinho.

Na manhã desta quinta, a PM (Polícia Militar) recebeu uma ligação anônima pedindo ajuda, pois um homem, sob uma árvore, estava com hipotermia e não conseguia se mover. No local, os policiais se surpreenderam quando o homem se identificou como o detento que fugira da cadeia no dia anterior.





Um morador do bairro ainda comunicou aos policiais que encontrou uma bicicleta em sua casa. Pouco tempo antes, ela foi vista com o detento no bairro Piacenza.

