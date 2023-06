Corpo de homem é encontrado junto com ossada de boi em rio na região de Maringá

Um corpo humano foi encontrado no rio Pirapó nesta segunda-feira (5), no município de Santa Fé, Região Metropolitana de Maringá (Noroeste). O Corpo de Bombeiros fazia buscas no local desde quarta-feira (31) e chegaram a encontrar no mesmo rio a ossada de um boi.





Publicidade

Publicidade

Os bombeiros iniciaram a procura após um pedido de apoio da delegacia de Santa Fé, que reivindicou uma busca aquática de um corpo que havia sido jogado no rio Pirapó, vítima de um homicídio. A polícia levou o suspeito até o local, e ele explicou qual foi o método utilizado para jogar o corpo na água.





Publicidade

Após isso, o 5º Grupamento de Bombeiros mobilizou uma guarnição de buscas composta por três militares e, desde quinta-feira (1), as equipes trabalhavam procurando o corpo.





Como a região é de difícil navegação, foram utilizados remos devido às pedras presentes no local. A equipe averiguou o fundo do rio para saber se o corpo estaria afundado com algum peso, mas essa hipótese foi descartada.





Depois de cinco dias de buscas, nesta segunda-feira (5) a quipe localizou o corpo, o que confirmou o crime de homicídio. O caso foi encaminhado à polícia, que dará sequência ao processo.