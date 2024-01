Corpos de casal são encontrados em um poço no Noroeste do Paraná

Os corpos de um casal foram encontrados em um poço em Roncador, no Noroeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um cadáver, mas, ao chegarem ao local, encontraram dois corpos.





Os bombeiros, assim como policiais civis e militares, chegaram ao local às 22h e encontraram a fossa, que tinha cerca de cinco metros de profundidade. Os agentes, então, planejaram o resgate, visto que existiam riscos biológicos para a equipe.

Inicialmente, apenas o corpo da mulher estava visível. Porém, após retirarem o cadáver do poço, os bombeiros encontraram o corpo do homem, que estava submerso. O resgate durou cerca de uma hora e trinta minutos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal apresentava marcas de trauma, incisões e perfurações. As vítimas não foram identificadas até o momento de publicação dessa matéria.





Além do Corpo de Bombeiros, da PMPR (Polícia Militar do Paraná) e da PCPR (Polícia Civil do Paraná), estiveram no local a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento dos corpos.