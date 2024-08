Criminoso se passa por lanchonete, recebe pagamentos e não entrega encomendas em Apucarana

Um criminoso foi denunciado por se passa por funcionário de lanchonete, receber pagamentos e não entrega encomendas em Apucarana (Centro-Norte) nesta quarta-feira (21).





Segundo a PM (Polícia Militar), a situação foi registrada por volta da 0h30, na praça Interventor Manoel Ribas, no centro. O proprietário da empresa denunciou o crime, e relatou que vem recebendo nos últimos dias diversas reclamações de clientes que dizem que estariam encomendando lanches e não estariam recebendo. Naquela data, um cliente apresentou-lhe um comprovante pix no valor de R$ 72 referente a uma compra de um lanche por meio do número de celular da empresa constante na plataforma Google, mas que o lanche não tinha sido entregue.

Ao checar a plataforma, o dono percebeu que o número de contato da empresa havia sido alterado para o número 43 99643 3195 (mesmo número utilizado como chave pix pelo cliente), que está em nome de B.A.S. Ao digitar o número no aplicativo WhatsApp da empresa, o solicitante percebeu que a pessoa que usa esse celular já teria feito diversas encomendas de lanches no estabelecimento para ser entregues em vários pontos da cidade e que essas mensagens estavam como encaminhadas.

Ao conversar com outros clientes, a vítima percebeu que o estelionatário estaria se passando por funcionário da empresa, recebia o pix de pagamento dos lanches e depois bloqueava os clientes que ficavam sem receber. Quando o cliente dizia que pagaria com cartão ou dinheiro, o golpista repassava o telefone verdadeiro da empresa, ou ele mesmo fazia a encomenda e pedia para entregar.

Na presença da equipe policial, a vítima entrou no Google e modificou o telefone de contato da empresa em questão de segundos, sem qualquer pedido de confirmação ou procedimento de segurança por parte da plataforma, o que demonstra a facilidade em modificar e expor dados dos clientes.

Através do sistema de investigação, a equipe chegou a uma pessoa residente em Apucarana com o mesmo nome do estelionatário, que tem diversas passagens pela polícia, estando cadastrado sobre o provável autor do crime. A equipe fez a lavratura do referido boletim e orientou a vítima a deslocar até a delegacia de polícia juntamente com as informações coletadas.