Delegado ouve sindicalistas e membros da Cipa de cooperativa em que houve explosão em Palotina

De acordo com o delegado, os feridos foram identificados ainda na sexta-feira (28) e um cronograma para que sejam ouvidos já foi programado. “ Serão testemunhas importantes dentro do inquérito policial”, diz.





Ainda na sexta, a Polícia Civil ouviu o chefe da Defesa Civil de Palotina, que foi uma das primeiras autoridades a chegar ao local, e o chefe de medicina e segurança do trabalho da cooperativa, em busca de informações para nortear a linha de investigação.





Rodrigo Baptista também aguarda laudos periciais do IC (Instituto de Criminalística) que possam corroborar com as linhas investigativas. “Com isso, esperamos, ao final do inquérito, chegar a uma elucidação bem clara do ocorrido e se houve ou não responsabilidades e condutas a serem imputadas”, diz o delegado.