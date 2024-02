DEnarc de Maringá investiga empresário suspeito de distribuir anabolizantes e abortivos

O Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (28) na casa de um empresário de Maringá (Noroeste) suspeito de fazer a distribuição de anabolizantes e medicamentos abortivos pelos Correios. Com origem paraguaia, os produtos eram enviados para diversos Estados. Se condenado, o empresário pode pegar até 12 anos de prisão.



Delegado do Denarc de Maringá, Leandro Munin explica que, por meio de parceria que a Polícia Civil tem com os Correios, foi identificada uma embalagem que continha anabolizantes em setembro do ano passado. Como o remetente do pacote era uma empresa “fria”, a investigação continuou.