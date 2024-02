'Maníaco da Torre' é condenado pela 5º vez por assassinatos em série em Maringá

O Tribunal do Júri em Maringá (Norte Central) condenou nesta terça-feira (27), pela quinta vez, um homem acusado por assassinatos em série de mulheres ocorridos entre 2010 e 2015. Conhecido como “Maníaco da Torre”, Roneys Fon Firmino Gomes foi sentenciado sentenciado a 17 anos e 6 meses de reclusão pela prática de homicídio duplamente qualificado. Com os julgamentos anteriores, as penas já somam 125 anos de prisão em regime fechado.





O MP (Ministério Público) apresentou seis ações penais contra o réu, com acusações de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Desses processos, cinco já foram julgados pelo Tribunal do Júri, restando um último julgamento, agendado para o dia 12 de março próximo. O caso julgado nesta semana trata de uma vítima morta em 2012, que não pode ser identificada em virtude do estado de decomposição do corpo.

Gomes ficou conhecido como o “Maníaco da Torre”, pois, após cometer os crimes, deixava os corpos das vítimas embaixo de torres de alta tensão na zona rural de Maringá. Após agir por anos, ele foi capturado quando investigadores encontraram pedaços de um para-choque próximo ao corpo de uma das vítimas. Os pedaços tinham a mesma cor e se encaxavam perfeitamente no veículo de Gomes.

