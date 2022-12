Desaparecimento de produtor cultural de Londrina completa 12 dias

O desaparecimento do produtor cultural Ederson Willian Fukagawa, conhecido como Edy Savage, completou 12 dias nesta segunda-feira (12) e ainda não há sinais de que o mistério será solucionado rapidamente.





A última vez em que ele foi visto foi no dia 30 de novembro, quando saiu de casa coagido por um homem às 8h12 da manhã. Uma câmera de monitoramento registrou Savage andando pela rua Sertanópolis, no Conjunto Lindoia (zona leste).

Em depoimento à polícia, a pessoa que apareceu nas imagens com o produtor declarou que não sabia do desaparecimento do produtor e alega que não sabia para onde ele teria ido.







No sábado, cerca de 30 pessoas fizeram mais um pente-fino, na mata do vale do ribeirão Quati, no Conjunto Lindoia.

O grupo se concentrou no campo de futebol na rua Nova Esperança e depois, às 13h50, partiu para a pinguela do ribeirão Quati, no final da avenida Nova Londrina, mas não encontrou nenhuma pista do paradeiro do produtor cultural.





“Por enquanto estamos perdidos, sem rumo, sem pistas. Não temos nada”, declarou Nathalia Giovanna Carvalho Vicente, cunhada do produtor. “Não temos nenhuma pista ainda. A polícia já encara como um possível homicídio. Estamos recebendo denúncias de fora da mata, mas não sabemos”, declarou Vicente.

O irmão dele, Renan Roberto Fukagawa, chegou a criar uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar na investigação.

A iniciativa teve 106 apoiadores e arrecadou R$ 5.834,31. Nathalia Vicente disse que a família e os amigos deram uma pausa na campanha.





“Estamos bem perto do teto que precisávamos, mas agora vamos sentar e resolver todas as demandas para qual a campanha foi criada e, caso necessário, abriremos novamente.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA