Dois caminhões tombam e motorista é socorrido pelo helicóptero do Samu na BR-376

Um caminhão bloqueou uma faixa da BR-376, entre Ortigueira e Mauá da Serra, após tombar no km 309, por volta de 9h50 desta terça-feira (3). O tombamento ocorreu na pista sentido Capital-Londrina, pouco antes de uma curva. Um outro caminhão que seguia atrás também tombou, para fora do acostamento, ao tentar desviar do primeiro. Os dois seguiam no mesmo sentido em trecho de pista dupla.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor do primeiro caminhão foi levado para o hospital por resgate aéreo do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para Londrina. O socorro aéreo demandou o fechamento da via, que ficou bloqueada das 10h35 até 13h45, até a limpeza do trecho.

Publicidade

Publicidade





O motorista do segundo caminhão saiu ileso.





A PRF orientou o trânsito no local, onde também compareceram funcionários do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) e Corpo de Bombeiro Militar de Apucarana.





(Atualizado às 17h38)