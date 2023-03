Dois homens morrem ao serem metralhados dentro de BMW na zona leste de Londrina

Dois homens morreram na tarde deste domingo (19), em Londrina, após serem alvejados por disparos de arma de fogo na Estrada do Limoeiro, na zona leste da cidade. As vítimas estavam em uma BMW branca e os autores dos disparos estariam em uma caminhonete branca. Segundo a Polícia Militar, ambos tinham diversos antecedentes criminais.





O crime aconteceu por volta das 16h. No local da ocorrência, o pai de uma das vítimas disse que estavam em família em um restaurante localizado na Estrada do Limoeiro e que retornava com o restante da família em um Voyage, quando viu uma S10 branca com quatro pessoas encapuzadas, que parearam o veículo com a BMW e fizeram vários disparos. Os suspeitos fugiram sentido Avenida Salgado Filho.

