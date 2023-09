Dupla morre em confronto com a PRE após fuga e perseguição em Alvorada do Sul

Uma dupla morreu na madrugada desta quinta-feira (7) em confronto com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) após fuga e perseguição em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina).





Conforme a corporação, a equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático-Móvel), durante a Operação Termópilas II, visualizou um Volkswagen Gol vermelho com placa Tupã-SP na PR-170 e, ao ser dada ordem de parada, os ocupantes fugiram em sentido PR-090 até a cidade de Alvorada do Sul. Depois de extenso acompanhamento tatico, ainda segundo a PRE, os indivíduos que ocupavam o carro acessaram uma estrada de terra e abandonaram o automóvel com armas em punho confrontando a equipe policial, que revidou.

Publicidade

Publicidade





Foi solicitado socorro médico, porém, os dois homens que não foram identificados entraram em óbito no local. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





Foram apreendidas duas pistolas - uma Bersa Thunder 9 mm e uma HK 9 mm - com os mesmos e tabletes de maconha no porta-malas do Gol, que somaram 33,2kg de droga.





Toda providência legal posterior foi feita por meio da delegacia de Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina)