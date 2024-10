Eleições ocorrem de forma tranquila em todo o Paraná

As forças de segurança pública do Paraná garantiram que o domingo (6) de eleição transcorresse de maneira tranquila em todo o Estado. Conforme a Sesp (Secretaria do Estado de Segurança Pública), mais de 9,5 mil policiais - militares, civis, penais e científicos e bombeiros militares participaram da Operação Eleições 2024, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, com apoio do CICC Regional, em Curitiba.





Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, o reforço do efetivo garantiu votação tranquila para os paranaenses. “Nos últimos meses desenvolvemos um planejamento para assegurar que as eleições ocorressem de maneira pacífica, permitindo que todos os paranaenses pudessem exercer seu direito de voto”, disse.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A principal atuação das forças de segurança se deu no combate aos crimes eleitorais em cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração. No total, foram registradas 30 detenções por crimes eleitorais em todo o Paraná; 103 ocorrências de boca de urna; 13 violações de sigilo do voto; 26 ocorrências de propaganda irregular; nove casos de compra de votos; e 16 registros de transporte ilegal de eleitores.





“Tivemos um número razoável de ocorrências no período da manhã, enquanto que no período da tarde a situação foi um pouco mais tranquila, sem gravidades. Alguns municípios registraram ocorrências envolvendo alguns candidatos que foram detidos e encaminhados, mas nada que tenha fugido da normalidade”, detalhou o coordenador de Operações Integradas de Segurança Pública, coronel Sérgio Augusto Ramos.

Publicidade





“O pleito municipal geralmente é um pouco mais acirrado, os candidatos têm muito mais proximidade com a população, mas nada que pudesse interferir com toda a organização da Operação Eleições”, finalizou. As informações a respeito da atuação policial foram inseridas na Plataforma Córtex, que agrega os dados relacionados à operação.





A Sesp reuniu no Centro Integrado de Comando Regional todas as forças de segurança do Estado, em conjunto com a PF (Polícia Federal), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o MPF (Ministério Público Federal). O objetivo era organizar e coletar as informações de todos os municípios do Estado, referente às ocorrências envolvendo a eleição, para compor um banco de dados sobre o pleito eleitoral.

Publicidade





Além dos 9,5 mil agentes da segurança pública e das diversas viaturas nas ruas e em locais de votação, aeronaves estavam de prontidão em caso de necessidade.





Além do reforço de efetivo nas ruas de todo o Estado, a PPPR (Polícia Penal do Paraná), em parceria com a Justiça Eleitoral, promoveu a votação nas unidades prisionais, garantindo às pessoas privadas de liberdade o exercício da cidadania. A ação é parte de um acordo de cooperação para a instalação de seções eleitorais nos estabelecimentos penais.

Publicidade





Conforme a Constituição Federal, pessoas em prisão provisória têm direito ao voto, uma vez que ainda não foram condenadas em definitivo. Essa ação reforça o compromisso da PPPR em garantir o exercício pleno da cidadania, permitindo que esses indivíduos participem do processo eleitoral e continuem exercendo seus direitos políticos enquanto aguardam julgamento.





Ao todo, 66 pessoas privadas de liberdade votaram em todo o Estado, sendo 21 na Regional de Ponta Grossa, nos Campos Gerais; sete na Regional de Londrina, no Norte; 10 na Regional de Cascavel, no Oeste; e 28 na Regional de Curitiba.





A Operação Eleições 2024 visa garantir a segurança dos paranaenses durante o pleito eleitoral. Além dos representantes institucionais das forças vinculadas a Sesp (polícias Militar, Civil, Científica, Penal e Corpo de Bombeiros), também atuam representantes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), da PF, da PRF, do Ministério da Defesa, da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e Sedec (Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil).