Ex-deputado federal Boca Aberta é preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo

O ex-deputado federal Boca Aberto, que é suspeito de praticar "rachadinha" - desvio de dinheiro de assessores -, foi alvo de mandados de busca e apreensão realizados pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná) na manhã desta quarta-feira (19).





A ação contou com a participação do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Durante a operação, o investigado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.



Publicidade

Publicidade





O foco da investigação é apurar possíveis ações ilícitas do ex-parlamentar contra seus ex-assessores e testemunhas envolvidas no processo penal relacionado ao suposto crime cometido durante o mandato do investigado. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores e uma arma.





A equipe do Portal Bonde entrou em contato com a defesa de Boca Aberta, mas ainda não obteve retorno.