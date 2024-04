Em Londrina, Polícia Militar apreende mais de R$ 1 milhão em produtos agrícolas roubados

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na noite desta terça-feira (23), em uma chácara na Zona Sul de Londrina, produtos veterinários e agrícolas que foram roubados no Rio Grande do Sul.





A apreensão foi possível porque a Polícia Militar usou um drone institucional para verificar a movimentação no local. O equipamento permitiu a visualização do carregamento de uma carreta bitrem, que seguiu da chácara em direção a Cambé.

Na PR-445, policiais do 5º e do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) abordaram dois homens que conduziam o veículo. Ao fiscalizarem a carreta, encontraram a carga roubada. Na chácara, os agentes acharam mais produtos roubados.





De acordo com a PMPR, a carga total apreendida é avaliada em mais de R$ 1 milhão.





Os dois ocupantes da carreta bitrem foram presos, assim como o proprietário da chácara. Todos foram conduzidos à Delegacia.