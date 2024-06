Em maior apreensão dos últimos anos, Polícia apreende 5,6 toneladas de maconha em Maringá

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (6), 5,6 toneladas de maconha em Maringá. A apreensão, que é a maior dos últimos anos na região, aconteceu durante uma ação de fiscalização da Operação Recobrimento Rodoviário.





A droga foi encontrada em um grande depósito. De acordo com a PRE, a apreensão causou um prejuízo de cerca de R$ 27 milhõesao crime organizado.

Os cães de faro foram levados ao local para buscar esconderijos, indicando diversos fardos do entorpecente escondidos em uma cavidade no chão.





Além disso, duas caminhonetes foram apreendidas no galpão, ambas com queixa de furto no estado do Rio de Janeiro. Um dos veículos estava reforçado com blindagem e preparado para o transporte dos narcóticos.