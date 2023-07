Em Maringá, operação PF mira organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), em Maringá, no Noroeste do Paraná, a Operação Catapulta, que visa desarticular uma organização criminosa atuante no tráfico internacional de cocaína pelo modal aéreo.





Em agosto de 2022, policiais federais de Maringá localizaram, em área rural do município de São Pedro do Paraná/PR, fardos de cocaína arremessados por uma aeronave que era perseguida por avião da Força Aérea Brasileira.

