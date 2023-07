Polícia Federal faz operação para desarticular organização criminosa no interior do Paraná

A Justiça determinou a apreensão e o sequestro de diversos bens móveis e imóveis pertencentes aos integrantes do grupo, bem como o bloqueio de todas as suas contas bancárias até o limite de R$ 20 milhões.

Aproximadamente 150 policiais federais saíram às ruas para cumprir 14 mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina.

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Seletor, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa, caracterizada por ser violenta, enraizada no município de Cascavel, e responsável pela prática reiterada de diversos crimes graves (homicídios, tráfico internacional de drogas, de armas de fogo e lavagem de dinheiro).

As investigações, iniciadas há aproximadamente sete meses, revelaram que os criminosos costumavam introduzir em território nacional maconha e armas de fogo do Paraguai, cocaína do Peru.

O propósito da organização era não apenas se estabelecer em Cascavel, mas se expandir para outros Estados (MT, MS, MG e SC). Eles eliminavam todos aqueles que, de qualquer maneira, atentassem contra os seus interesses.





Apurou-se que, no referido período, ao menos 12 pessoas foram assassinadas por integrantes da organização criminosa.