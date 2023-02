Escritório de advocacia é alvo de atentado a tiros em Cambé

Um escritório de advocacia de Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, foi alvo de um atentado a tiros na madrugada desta quarta-feira (22). A fachada do escritório, que fica no Jardim Santo Amaro, ficou danificada após os diversos disparos. A suspeita é de que o atentado seja motivado por algum resultado de processo vitorioso para as sócias do escritório.





De acordo com as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento no momento do ataque, um motociclista para do outro lado da via em que fica o escritório e faz diversos disparos em direção a fachada do escritório sem sair de cima da moto. Pelas imagens, foram mais de 10 tiros. A fachada de vidro ficou danificada com os disparos.





Antônia Souza (51) e Enikelle Stefanelli (31) são sócias do escritório Souza & Stefanelli Advogados Associados, que foi o alvo do atentado. De acordo com Souza, elas têm o estabelecimento desde 2017 no bairro e atendem diversos clientes da região. Ela conta que ficou sabendo do atentado por meio de vizinhos, que ligaram após ouvirem o barulho dos tiros.