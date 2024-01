Ex-PM acusado de feminicídio esfaqueia a própria barriga ao ser preso no PR

Um policial militar da reserva desferiu facadas contra o próprio abdômen no momento em que ia ser preso em Formosa do Oeste, na noite de terça-feira (9). O homem, de 56 anos, era considerado foragido da justiça pela suspeita de feminicídio contra a ex-mulher, em Marialva, praticado em 2 de janeiro deste ano.





Segundo relato da Polícia Militar, uma equipe entrou na residência com a autorização do proprietário, amigo do suspeito de feminicídio. O policial da reserva estava com uma faca nas mãos e começou a se ferir quando viu os outros militares, ferindo-se seis vezes. Ele foi convencido a deixar a faca e aguardou a chegada do Samu (serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Publicidade

Publicidade





O homem foi encaminhado ao hospital de Formosa do Oeste, mas, devido à gravidade dos

ferimentos, foi transferido para o Hospital Universitário de Cascavel, onde passou

por cirurgia durante a madrugada.





Ainda de acordo com a PM, ele permanece internado na UTI, estável e sem risco de morte, sob escolta policial. Assim receber alta hospitalar, será cumprido o mandado de prisão expedido pelo Plantão Judiciário de Sarandi, e ele ser´qa entregue à Polícia Penal.