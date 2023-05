Família busca respostas sobre morte de jovem em ação da PM na PR-445

Em busca de respostas a respeito da ação policial que levou à morte de Willian Silva Junior, de 18 anos, em uma das marginais da PR-445, em frente à Universidade Estadual de Londrina (UEL), familiares do jovem se reuniram no local neste sábado (6) para uma manifestação silenciosa. Eles portavam faixas e cruzes para relembrar o fato ocorrido há um ano.





Na ocasião, Anderbal Júnior, de 21 anos, igualmente lembrado no protesto, também acabou morto na abordagem conduzida pela Companhia de Choque da Polícia Militar (PM). Um terceiro jovem foi preso. Em declarações anteriores à imprensa, a corporação informou que houve reação do trio após serem visualizados pelos agentes em um carro com alerta de roubo.

“É muita dor, muita tristeza. Eu lembro daquele dia como se estivesse acontecendo agora. Eu prometi para o meu neto no caixão que não ia deixar no esquecimento a morte dele. Ele morreu inocente”, declarou a avó materna de Silva, Maria Lopes de Melo, de 70 anos.





Segundo a família, o caso está agora nas mãos do Ministério Público do Paraná (MP-PR), cabendo à promotoria que atua junto à 1ª Vara Criminal de Londrina decidir se apresenta denúncia à Justiça.