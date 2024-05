Filho invade casa de pai, furta botijão de gás e acaba preso em Apucarana

Um homem foi preso depois de invadir a casa do pai, de 81 anos, e furtar um botijão de gás e uma bicicleta na Vila São Carlos, em Apucarana, na manhã desta quarta-feira (1º).





De acordo com a Polícia Militar, o próprio pai do suspeito acionou os policiais e contou que, por volta das duas da manhã, acordou e viu que sua residência estava toda aberta. Pela manhã, o idoso teria visto pelas câmeras de segurança que o filho furtou o botijão de gás e uma bicicleta cromada que pertence à irmã do suspeito.

O homem relatou aos policiais que o filho é dependente químico e que os furtos são frequentes. O idoso afirmou, ainda, que pretendia representar contra o suspeito por conta do crime.