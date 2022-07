Fiscalização conjunta termina com bar parcialmente interditado em Londrina

Equipes conjuntas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e fiscais da Prefeitura de Londrina promoveram uma Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) nos estabelecimentos da Rua Paranaguá, no Centro de Londrina, na noite desta quinta-feira (21). A operação culminou com um estabelecimento parcialmente interditado.

A rua tornou-se uma espécie de via gastronômica que tem chamado a atenção da juventude londrinense, mas o movimento provoca incômodo de moradores dos arredores por conta de barulho que acaba sendo gerado.

A operação começou por volta das 20h. Foram fiscalizados nove estabelecimentos – com um parcialmente interditado – e 14 autuações lavradas. Além disso, 14 autuações foram lavradas. Um pedestre também foi autuado com base na Lei Seca por consumir bebida alcoólica na rua após as 22h.





Paralela à Aifu, a Polícia Militar promoveu blitz em Londrina, com pontos de bloqueio na cidade de Londrina, que culminaram em 87 pessoas, 43 carros e 29 motos abordadas. Também foram aplicados 38 testes de etiômetro No total, foram expedidas 14 notificações, e recolhidas quatro motocicletas e seis carros.