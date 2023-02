Fiscalização: funcionário de terceirizada é preso com cocaína na PEL II

Um funcionário de uma empresa prestadora de serviços terceirizada da PEL II (Penitenciária Estadual de Londrina) foi preso com cocaína na última segunda-feira (30). De acordo com a Polícia Penal do Paraná, a substância apreendida foi localizada em um local próximo à entrada de uma galeria.





Após averiguação, foi constatado que a droga seria de um funcionário, que foi desligado de suas funções e recebeu voz de prisão por flagrante delito.

Publicidade

Publicidade





O material apreendido e o funcionário foram encaminhados para o 2° Distrito da Polícia Civil de Londrina, para as providências de ordem.







FISCALIZAÇÃO





A Polícia Penal tem intensificado o trabalho de controle e fiscalização das unidades prisionais por todo o Estado do Paraná, visando coibir a entrada de ilícitos.





Houve um trabalho conjunto entre os setores operacionais da Polícia Penal para a identificação do funcionário da empresa prestadora de serviços terceirizada, a tentativa de promover a entrada de substância ilícita análoga a cocaína, no interior da Penitenciária Estadual de Londrina II. (Com informações da Polícia Penal do Paraná)