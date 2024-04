Após denúncia da Denarc Maringá, PM prende 5 e apreende 149,8 kg de maconha em Arapongas

Após de receber denúncia da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) da Polícia Civil de Maringá (Noroeste), a PM (Polícia Militar) prendeu cinco pessoas e apreendeu 149,8 kg de maconha em Arapongas (região metropolitana de Londrina) na tarde de sexta-feira (26).







Segundo a PM, por volta das 15h, diante das informações repassadas pela Denarc Maringá de que havia um veículo carregado de entorpecentes que seria entregue em Arapongas, as equipes de inteligência da 7ª Cipm (Companhia Independente de Polícia Militar) fizeram vigilância em torno do local de encontro e observaram a chegada de um carro suspeito no estacionamento de uma lanchonete na avenida Arapongas, no Centro.

Com a chegada dos indivíduos e uma mulher, foi solicitado apoio para abordagem. Durante busca pessoal foi encontrada com a mulher de nacionalidade paraguaia uma quantia de R$ 4.496,00. Em busca no carro suspeito, os policiais perceberam forte odor de maconha, embora nada ilícito tenha sido localizado. Depois de serem questionados sobre os fatos, um dos abordados admitiu ter trazido fardos de maconha para Arapongas e indicou o local onde fez a entrega, uma residência já conhecida das equipes policiais por envolvimento com tráfico de drogas. Na casa indicada, foram encontrados 149 quilos de maconha.





Três homens - identificados como F.C.C., 40 anos; O.A.J., 35 anos e M.M.O., 19 anos) e duas mulheres (K.E.V., 37 anos e P.A.V., 27 anos) foram presos e encaminhados à 22ª SDP (Subdivisão Policial) juntamente com os entorpecentes e pertences foram apreendidos (seis celulares, uma balança de precisão).