Polícia Rodoviária Estadual apreende 114 galões de azeite contrabandeados em Centenário do Sul

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (29), 114 galões de azeite estrangeiro contrabandeados. A apreensão aconteceu na PR-340, em Centenário do Sul, no Norte do Paraná.





De acordo com os policiais rodoviários estaduais, um carro Volkswagen Polo foi abordado durante uma operação de fiscalização na rodovia.

Durante a busca no veículo, os agentes encontraram os galões de azeite, que não tinham a documentação fiscal necessária para entrar no Brasil. Além disso, os policiais constataram que o produto é proibido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).





Outros itens também foram encontrados no interior do veículo e foram apreendidos.





O condutor do carro foi preso pelo crime de contrabando e os itens apreendidos foram levados para o pátio da Receita Federal em Londrina.