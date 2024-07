Foragido pelo crime de latrocínio morre em confronto com a polícia no Norte Pioneiro

Um homem foragido pelo crime de latrocínio morreu em um confronto com policiais militares em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta sexta-feira (5).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu informações de que homem teria ido até o "Morro do Sabão, no Município, para comprar uma arma de fogo. Segundo a denúncia, o foragido estaria escondido na residência de uma tia, também em Santo Antônio da Platina.

Com isso, os policiais foram até o "Morro do Sabão" e avistaram o homem dentro de uma casa. Nesse momento, os agentes solicitaram reforços da Rotam e da Rocam para cercar o local, já que o foragido era considerado perigoso.





Ao notar a presença dos policiais, o homem fugiu pelo fundo do imóvel enquanto atirava contra os agentes. Um dos disparos atingiu a perna direita de um policial militar, que foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morte.





Diante do ataque, os agentes atiraram contra o foragido, que foi atingido e caiu. Os policiais, então, foram até o homem e viram que o criminoso portava uma pistola calibre nove milímetros, adaptada com seletor de rajada. Nesse momento, o foragido ainda apresentava sinais vitais e os agentes acionaram o socorro.





Mesmo recebendo atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.