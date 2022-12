Forças de segurança lançam Operação Londrinatal no centro de Londrina

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) lançaram, na tarde desta terça-feira (6), a Operação Londrinatal 2022. Efetivos das três entidades ocuparam uma grande trecho da região central.





A tropa em forma foi apresentada ao Comandante do 2º CRPM, Ten.-Cel. Jefferson, e, após isso, proferidas falas pelo Comandante do 5º BPM, coronel Nelson Villa, e pela representante da Associação Comercial e Industrial de Londrina, Márcia Manfrim.





Com o comando de fora de forma, a tropa saiu em comboio pela região central de Londrina e seguiram no cumprimento da missão de reforço do policiamento ostensivo preventivo nessa época de aumento de fluxo de pessoas e circulação de bens e valores a fim de trazer segurança aos cidadãos da região.