Frentista que ateou fogo em cliente vai ser investigado por tentativa de homicídio

O caso do frentista que ateou fogo em um cliente no último sábado (18), em Curitiba, está sendo apurado como tentativa de homicídio, aponta a PCPR (Polícia Civil do Paraná).







A agressão ocorreu em um posto de combustíveis localizado no bairro Pilarzinho, por volta das 9h23, e foi flagrada pelo sistema de monitoramento do local.

Publicidade

Publicidade





Após uma discussão, o frentista joga combustível em um homem e, na sequência, ateia o fogo.





Supostamente, o desentendimento ocorreu após a vítima reclamar que a chave do seu veículo havia sido danificada pelo profissional. Outro trabalhador do posto, ao perceber a agressão, usa um extintor de incêndio para apagar as chamas da vítima.





Em nota, a PCPR (Polícia Civil do Paraná) informou que foi instaurado um inquérito para investigar o caso e que serão feitas oitivas com testemunhas para esclarecer o fato.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: