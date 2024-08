Funcionário é preso após ser flagrado furtando peças de distribuidora em Londrina

O funcionário de uma distribuidora de peças automotivas, de 25 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (13), na Gleba Fazenda Palhano, em Londrina, após ser flagrado furtando produtos da loja.





O proprietário da empresa acionou a Polícia Militar e, no local, contou aos agentes que já estava desconfiando do colaborador há algum tempo e, nesta terça-feira, viu pelo sistema de câmeras de segurança que o homem teria apagado as luzes, abaixado e colocado alguns objetos dentro de uma mochila.

O dono da distribuidora, então, teria ido até o funcionário e pedido para ver o que havia no interior da bolsa. Nesse momento, o suspeito teria tirado da mochila cinco peças de injetora a diesel, que custam R$ 1.600 cada.





O proprietário teria, ainda, perguntado ao funcionário o que faria com as peças e o homem respondeu que iria vendê-las para um ex-colaborador da empresa.





Diante da situação, os policiais contataram o suspeito, que confessou ter tentado furtar as peças na terça-feira e, também, ter furtado quatro produtos na terça-feira (12). O homem disse estar disposto a devolver os itens ao proprietário da distribuidora.





O funcionário, então, foi preso e encaminhado até a Central de Flagrantes.