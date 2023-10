Gaeco cumpre 19 mandados de prisão temporária na região de Londrina

O Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpriu 19 mandados de prisão temporária de suspeitos de integrarem uma organização criminosa na manhã desta terça-feira (17). O foco da investigação foi o município de Bandeirantes, mas suspeitos também foram presos em outras cidades. Houve cumprimento de sete mandados em prisões da região de Londrina e em Presidente Venceslau (SP).





Os detidos são suspeitos de envolvimento com crimes de associação para o tráfico, tráfico e fabricação, adulteração e venda de bebidas alcoólicas, além da prática do crime de tortura.

A investigação é encabeçada pelo Gaeco e conta com apoio da Promotoria de Justiça de Bandeirantes, do 18° Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Penal do Paraná.





O promotor Jorge Fernando Barreto da Costa, coordenador do Núcleo de Londrina do Gaeco, explica que a investigação dessa organização criminosa começou ainda em 2022 após a apreensão de um celular durante uma operação policial em Bandeirantes. Com a quebra do sigilo telefônico, algumas informações extraídas serviram para embasar o início da investigação.

“A investigação apontou novas pessoas que estariam reunidas para cometer crimes e como resultado dessa quebra de sigilo [telefônico] e dessas novas informações foram solicitadas medidas cautelares de prisão preventiva e de busca e apreensão”, explicou.





