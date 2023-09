Gaeco denuncia quatro pessoas por lavagem de dinheiro em esquema de jogos de azar

O Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), denunciou quatro pessoas nesta quarta-feira (27) pelo crime de lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Imperium, deflagrada em julho. A denúncia tramitará na Vara Criminal de Ibiporã.





Conforme as investigações, que tiveram início em maio deste ano, foi descoberta a atuação de um grupo criminoso responsável pela exploração de jogos de azar (máquinas caça-níqueis) em diversos municípios paranaenses e paulistas. Para a prática dos ilícitos, os integrantes da organização criminosa contavam com o respaldo de policiais militares e civis, que recebiam vantagens indevidas (propina) para permitirem ou participarem do funcionamento do esquema.

Publicidade





As apurações sobre a lavagem de dinheiro demonstraram que os recursos oriundos dos crimes eram “lavados” a partir de empresas do ramo de venda de tintas estabelecidas em Londrina, além de uma empresa fantasma constituída para esse fim.





Além da condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro – que teriam sido praticados reiteradas vezes – o Ministério Público requer o perdimento dos produtos dos crimes ou do seu equivalente, no montante de R$ 10.910.106,53, além de fixação de danos materiais e morais.