Polícia Federal deflagra operação contra quadrilha acusada de golpes em caixas eletrônicos

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a Operação Derelicta, que tem como objetivo investigar uma quadrilha de criminosos responsáveis por aplicar golpes em terminais de autoatendimento bancário em agências da Caixa Econômica Federal em cidades da região de Londrina e de Maringá, no Norte e no Nordeste do Paraná, respectivamente.





Desde a manhã, policiais federais têm cumprido quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Maringá e Sarandi (Região Metropolitana de Maringá). Os investigados - três homens e uma mulher - são suspeitos de adulterar caixas eletrônicos para reter os cartões magnéticos de clientes, que eram retirados posteriormente.

O delegado da Polícia Federal de Londrina, Thiago Garcia Amorim, afirmou, durante uma entrevista coletiva, que o inquérito está em andamento e que novos integrantes da quadrilha podem ser descobertos. "Sabemos que a organização criminosa tem mais pessoas e que cada uma tinha seu papel. Com as investigações, vamos chegar nas outras", explica.





Dos quatro investigados pela Operação Derelicta, um está preso pelo crime de tráfico de drogas, enquanto outro cumpre pena de prisão domiciliar por crimes de estelionato praticados em Maringá.

