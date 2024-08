Gaeco e PM cumprem 14 mandados de busca e apreensão contra organização criminosa atuante no tráfico em Rolândia

A Polícia Militar e MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio do Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpriu nesta quinta-feira (22), 14 mandados de busca e apreensão em Rolândia (região metropolitana de Londrina). A ação investiga a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e corrupção de menor de 18 anos.





Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências e em um comercio, vinculados aos investigados, inclusive de um suspeito que é apontado como o chefe do tráfico de drogas na cidade. Foi identificado o envolvimento de diversas pessoas nas atividades criminosas, inclusive uma adolescente que trabalharia no preparo das drogas comercializadas pelo grupo.

As investigações tiveram início em maio deste ano, a partir de ação policial realizada em duas residências na rua Ana Ximenes Niza, em Rolândia, que resultou na prisão em flagrante de duas pessoas e apreensão de 6,322 quilos de crack, 1,794 quilo de cocaína, comprimidos de Ecstasy, munições calibre 9 mm, celulares e outros objetos de prova. Também foi apreendido um Mercedes-Benz C 250. As apreensões apontaram para a existência de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com indícios de cometimento de homicídio.





As diligências realizadas nesta quinta-feira buscam a produção de provas e a identificação de outros envolvidos, com a apreensão de valores em espécie, anotações, documentos, bens adquiridos com o proveito dos crimes, celulares e dispositivos eletrônicos que contenham evidências dos delitos.