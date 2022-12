Gaeco e PM deflagram operação contra quadrilha de drogas que agia a partir de presídios

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina, a 2º Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, a Polícia Militar e o Depen deflagraram nesta quinta-feira (1º) a Operação Hamurabi, que apura a possível prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico por integrantes de facção criminosa que atua em diversos presídios paranaenses.





Foram cumpridos catorze mandados de busca e três mandados de prisão em Cornélio Procópio, Londrina, Ibiporã, São José dos Pinhais, Piraquara e Pontal do Paraná.

A ação foi desencadeada a partir de investigações do Gaeco, que culminaram na identificação de lideranças de facção criminosa que, usufruindo de benefício de monitoração eletrônica, permaneceram exercendo funções de destaque no grupo criminoso, comandando atividades criminosas da facção e gerindo a venda de drogas em diversas regiões do Estado.





Parte dos investigados integrava o setor “disciplinar” da facção criminosa, atuando nos chamados "Tribunais do Crime", grupos de faccionados com a função de apurar e julgar integrantes da organização criminosa que descumpriram suas regras, sendo também sua atribuição a aplicação das penas.





Ainda, no curso da apuração foi flagrada reunião do “setor disciplinar” do grupo, no qual seriam deliberadas retaliações a crimes ocorridos em outras cidades paranaenses e, além disso, deliberações sobre o uso de imóveis em conjuntos habitacionais populares geridos pela facção, na região metropolitana de Curitiba.





Cinco alvos tiveram os mandados cumpridos por equipes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Londrina, resultando em três pessoas detidas, 1,8 kg de crack, 197 buchas de cocaína, 181 pedras de crack, R$ 765,10 em dinheiro, duas balanças de precisão, material para embalagem de entorpecentes, um celular e diversas anotação relativas à organização criminosa.