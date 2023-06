Gaeco e Receita Federal fazem operação contra empresas de transporte de mercadorias contrabandeadas no Paraná

Para o funcionamento do esquema fraudulento, foi determinante a atuação de um contador que, aparentemente, era o responsável pela criação das empresas inexistentes de fato em nome de interpostas pessoas.





Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, na cidade de Grandes Rios, no Centro-Sul do Estado. Participaram da ação seis servidores da Receita Federal e oito policiais.