Gaeco procura dez suspeitos de lavagem de dinheiro e falsificação de documento público

O MPPR (Ministério Público do Paraná), a partir do núcleo regional do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina, cumpre na manhã desta quinta-feira (4), dez mandados de prisão temporária e 26 de busca e apreensão no âmbito da Operação Fauda, que investiga a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, extorsão, estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. Fauda é uma expressão árabe que significa “caos” e é um jargão do exército israelense para designar as situações em que tudo dá errado.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Londrina, contra integrantes de duas associações criminosas, e estão sendo cumpridos nas cidades paranaenses de Arapongas, Sabáudia, Faxinal, Jandaia do Sul, Ibiporã e Guaíra, além de Bauru, em São Paulo, Mundo Novo e Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Goiânia e Palmeiras, em Goiás.





De acordo com o promotor de Justiça Leandro Antunes, "as investigações demonstraram que existem dois grupos criminosos que têm agido falsificando documentos públicos com fim de transferir imóveis pertencentes a um casal que está desaparecido desde 2018 e envolvido esse casal com a traficância na região de Mundo Novo (MS)."





Ele afirma que as informações colhidas ao longo dessa apuração "são no sentido de que o casal tenha sido, na verdade, morto após uma série de homicídios que ocorreram naquela região, relacionados com a disputa pelo tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, os integrantes dessas duas associações estão utilizando documentos falsos a fim de transferir para terceiros, todo o patrimônio pertencente a esse casal desaparecido".





O promotor ressalta que além das prisões e das buscas e apreensões, o juízo criminal de Londrina deferiu, a pedido do Gaeco, sequestros desses imóveis pertencentes a esse casal, que estão avaliados em aproximadamente R$ 4 milhões. "Foram bloqueados veículos pertencentes a essas pessoas e também ativos em contas bancárias. O objetivo final do Ministério Público, além da propositura das ações penais respectivas, é bloquear e destinar à União e ao Estado do Paraná, todo esse patrimônio, eventualmente angariado ilicitamente", diz.

