GM de Londrina prende foragido por homicídio em ação de repressão ao uso de drogas

A equipe deu cumprimento à ordem judicial e encaminhou o homem foragido do sistema prisional para o Centro Integrado de Triagem de Londrina (CITL) para que ele ficasse à disposição do Departamento de Polícia Penal.

Ameaça





A Guarda Municipal de Londrina foi acionada através do telefone de emergência 153, por volta das 19h30 de terça-feira (6), para atender uma denúncia de ameaça em uma residência localizada no Jardim Leonor, região oeste. A vítima informou que seu filho teria proferido ameaças de morte contra ela.





Imediatamente, a viatura da Patrulha Maria da Penha mais próxima foi até o endereço e conseguiu localizar e dar voz de abordagem ao suspeito, um jovem de 19 anos. Os guardas municipais conversaram com a vítima, e ela informou que já havia feito pedido da medida protetiva de urgência, e que estaria em trâmite.





Com isso, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e as partes envolvidas foram encaminhadas para a delegacia de plantão da Polícia Civil. Ele vai responder pelo crime de ameaça. A Patrulha Maria da Penha da GM de Londrina pode ser acionada ainda pelo aplicativo 153 cidadão. As vítimas de violência doméstica que possuem medida protetiva têm acesso ao botão do pânico, que garante um atendimento preciso e agilizado.