GM prende em flagrante suspeito por invadir creche na região sul de Londrina

A central de emergência da GM (Guarda Municipal) de Londrina recebeu uma solicitação para verificar uma ocorrência de invasão no Centro de Educação Infantil Professora Inês Vieira dos Santos Lozano, localizado no Jardim Nova Esperança, região sul, por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (29).





Quando as equipes chegaram ao local, a diretora da unidade estava aguardando. A profissional abriu o portão, e na sequência os guardas municipais localizaram e deram voz de abordagem ao homem, que estava na sala do berçário com uma parafusadeira nas mãos e duas caixas de som escondidas em suas vestes. Do lado de fora da janela, a equipe localizou um ventilador desmontado.





A equipe apurou ainda que o homem havia usado a parafusadeira para romper algumas barreiras. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil.