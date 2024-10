Golpista diz ser estadunidense, pede dinheiro e faz uma vítima no Vale do Ivaí

Em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, uma mulher foi vítima de um golpista que dizia ser estadunidense e que iria presenteá-la. A denúncia foi feita na manhã desta terça-feira (1º) à Polícia Militar.





A vítima relatou aos agentes que, em agosto deste ano, começou a conversar com um homem pelo Facebook, o qual teria dito que era estadunidense e que teria comprado vários objetos para a mulher, além de ter separado 120 mil dólares para presenteá-la.

O golpista teria dito, ainda, que enviou os itens e o dinheiro e teria, inclusive, mandado foto dos objetos e do despacho. Nesse momento, o homem teria pedido R$ 3.500 para liberar o pedido, que teria sido parado na distribuidora de Ourinhos.





A mulher contou que esse foi somente o primeiro pedido, que se intensificaram. Segundo a vítima, o valor solicitado pelo golpista chegou a R$ 24 mil.





Na última vez, o suspeito teria pedido uma quantia alta e a mulher disse que não enviaria. Nesse momento, o golpista teria começado a ameaçá-la dizendo que iria fazer mal à vítima. O homem disse, ainda, que tinha registrado um B.O. (Boletim de Ocorrência) contra a mulher, relatando que ela havia furtado seus objetos e, por isso, o FBI viria até o Brasil para prendê-la.





Assustada, a vítima pediu ajuda para a filha, que pesquisou sobre o golpista e descobriu que o homem tem uma conta comercial cadastrada em Ourinhos. Diante disso, a mulher decidiu procurar a polícia para denunciar o caso.