Grupo criminoso alvo da Polícia Federal pode ter movimentado mais de R$ 15 milhões com mercadorias de descaminho

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a Operação Simulação, que cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso que atua no descaminho de mercadorias e na lavagem de dinheiro na região de Londrina.





Do total de mandados de busca e apreensão, quatro foram cumpridos em Londrina, no Norte do Paraná, oito em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), um em Maringá, no Noroeste do Estado, e um em São José do Rio Preto/SP.





O delegado da PF Joel Moreira Ciccotti informou que o grupo criminoso importava e comercializava mercadorias oriundas do Paraguai e da Argentina e, também, usava o nome de pessoas físicas e de pessoas jurídicas para a lavagem de dinheiro. Equipamentos eletrônicos, vinhos e azeites eram os principais produtos.

Publicidade

Publicidade