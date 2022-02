Grupo que fazia desvio de cargas atuava no Norte do Paraná

Três prisões realizadas pela Operação Fake, que investiga o desvio de cargas por caminhoneiros, foram realizadas nesta segunda-feira (7) na Região Metropolitana de Londrina. A ação foi deflagrada pela seccional de Barretos da Polícia Civil de São Paulo. Os suspeitos foram detidos em Bela Vista do Paraíso. Outras duas prisões ocorreram em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, e em São Luís (MA).

A operação foi realizada em quatro estados contra caminhoneiros suspeitos de integrar uma quadrilha. Ao todo foram expedidos 56 mandados judiciais, dos quais 37 são de busca e apreensão e 19 de prisão temporária. De todos os mandados, 32 buscas e 17 alvos com prisão temporária foram no Paraná. Foram cumpridas medidas em cidades de São Paulo, do Paraná, do Maranhão e do Ceará.

No Paraná, estado apontado como provável base do grupo criminoso, a operação foi realizada em 14 cidades: Londrina, Apucarana, Arapongas, Balsa Nova, Bela Vista do Paraíso, Campo Largo, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Ibiporã, Mandirituba, Matinhos, Rolândia e São José dos Pinhais. Nos outros estados a operação foi deflagrada em Santa Bárbara D’Oeste (SP), Fortaleza (CE), São Luís (MA).





Denominada Operação Fake, o nome atribuído à operação da Polícia Civil remete à palavra inglesa correspondente a “falso”, em alusão às falsas comunicações de crimes e falsificações de boletins de ocorrência perpetradas pelos investigados.





Segundo o delegado Rafael Faria Domingos, titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Barretos e principal responsável pela operação, o processo de investigação teve início após uma empresa apresentar um boletim de ocorrência falso, que supostamente teria sido registrado na delegacia de Barretos.



