Homem acusado de importunar sexualmente adolescente e mulher é preso no Norte Pioneiro

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (12), um homem de 55 anos pelo crime de importunação sexual praticada contra uma adolescente de 17 anos e contra uma mulher de 41, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná.





As duas vítimas procuraram a delegacia depois que foram abordadas em via pública pelo indivíduo no período da manhã.





"Ambas relataram que estavam andando na calçada no Centro da cidade e que tiveram suas partes íntimas apalpadas por um cidadão. As vítimas forneceram a descrição física do sujeito e, na sequência, a equipe iniciou diligências para identificá-lo", disse Huarlei Oliveira, que é delegado da Polícia Civil.





Durante a tarde, os policiais localizaram o homem, que recebeu voz de prisão. O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário e sua prisão foi convertida em preventiva pelo judiciário.