Homem ameaça pessoas com foice e é contido por policiais em Ibiporã

Um homem ficou ferido após ameaçar civis e policiais militares com uma foice, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na noite de quarta-feira (23).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o relatório da PM, por volta das 20h30, policiais foram acionados para dar apoio a uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que tentava conter um homem "transtornado e agressivo" no jardim Las Vegas, em Ibiporã. O homem, de 59 anos, portava uma foice e ameaçava ferir as pessoas que estavam próximas. Segundo a PM, os agentes tentaram dialogar com o homem, mas ele não obedeceu às ordens para largar a arma.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A polícia teria então investido com gás de pimenta e tiros de bala de borracha para conter o homem, mas ele respondeu atirando pedras e tentando golpear os policiais com a foice. Nesse momento, segundo o relatório da polícia, os PMs reagiram com tiros de munição real, que derrubaram o suspeito. Um dos agentes conseguiu retirar a foice da mão do homem, que ainda carregava uma faca e uma tesoura no bolso de sua blusa.





A equipe do Samu, que já estava no local, atendeu o homem com os primeiros socorros e o conduziu para um hospital próximo. A filha do suspeito também esteve no local para acompanhar o atendimento ao pai.





Ainda conforme a PM, a foice, a faca e a tesoura que o suspeito carregava foram apreendidas.