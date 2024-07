Homem ateia fogo em casa de madeira com idosa dentro e é preso em Londrina

Na sequência, os policiais ouviram gritos de socorro vindos de uma das casas. As testemunhas que estavam no local informaram aos agentes que havia uma idosa de 89 anos no interior da residência e, de imediato, os policiais entraram no imóvel para fazer o resgate da mulher, de dois cachorros e de um pássaro.

Com isso, os agentes foram até o local das chamas e viram que se tratava de um incêndio de grandes proporções, que já havia atingido algumas residências de madeira.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe atendia uma ocorrência de ameaça nas proximidades quando, ao passar pela rua Adolfo Bezerra de Menezes, viu as labaredas de fogo com alta intensidade.

Um homem de 58 anos foi preso acusado de atear fogo em casas de madeira no Jardim Califórnia, na Zona Leste de Londrina, na noite deste domingo (7).





Depois que todos os moradores saíram ou foram retirados de suas residências, o Corpo de Bombeiros chegou para controlar as chamas. As equipes policiais prestaram os primeiros socorros às vítimas até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).





Durante todo o trabalho, os agentes foram informados pelas testemunhas que o autor do incêndio seria morador de uma das casas que havia pegado fogo. De acordo com os relatos, o acusado teria usado drogas antes de atear fogo e já teria ameaçado incendiar as residências.





O homem foi identificado e localizado pelos policiais próximo a um fundo de vale. O acusado confessou o crime e disse que fugiu do local após atear fogo e chamar uma vizinha para que visse o incêndio.





Diante disso, o acusado foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina.